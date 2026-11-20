INTERVISTE
Accardi duro: “Gattuso senza chiacchiere e polemiche sta portando dei risultati”
Beppe Accardi, intervenuto ai microfoni di TMW nel corso di un’intervista, tra i vari argomenti trattati ha parlato anche della Lazio di Gattuso: ecco le sue dichiarazioni.
Leggi anche: Lazio, Pedraza: tre partite per convincere Gattuso
Le parole di Accardi nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
“Sono felice per la Lazio e per Gattuso, è la prova che lavorare in silenzio senza chiacchiere e polemiche porta dei risultati“. Poi sulla lotta alla poltrona più alta della Federazione tra Galliani e Malagò, si schiera così: “Galliani tutta la vita. Parliamo di un uomo di calcio”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI5 ore ago
Tavares ci prova per il derby, due mesi per Sutalo: il punto sugli infortunati
-
BIGLIETTI LAZIO4 ore ago
Lazio Roma, febbre da derby: ecco il dato aggiornato sui biglietti venduti
-
CALCIOMERCATO LAZIO6 ore ago
Taylor nel mirino, pronta l’offerta monstre della Juventus: ecco i dettagli
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Hutchinson torna di moda: nome caldo per la fascia, Fabiani a lavoro