Adani: “Gattuso è la faccia dell’autenticità”

Nel podcast Viva El Futbol, l’ex calciatore e oggi noto commentatore Daniele Adani è intervenuto per parlare del percorso della Lazio di Gattuso, ora prima in classifica a pari merito con l’Inter, e dello scetticismo che c’era tra i tifosi a inizio stagione.

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L’intervento di Adani sulla Lazio di Gennaro Gattuso

“Prima dell’inizio della stagione, quando andavo a Roma, i tassisti laziali mi chiedevano se la Lazio si sarebbe salvata quest’anno. Noi l’abbiamo celebrato dall’inizio: Gattuso è la faccia dell’autenticità, la sua soddisfazione è quanto crede nel lavoro”.

“I tifosi non pensavano di salvarsi, avevano paura della retrocessione. Gattuso ha tirato su la loro testa, fa giocare i suoi con dignità in tutti i campi e fa calcio. Lui non ricicla giocatori dietro, non difende in massa. Ma accompagna l’azione in tanti e ribalta il campo. Questo è il lavoro di uno che il calcio lo conosce e lo sa far arrivare ai suoi giocatori. E quanto mi dispiace che non abbia vinto la sua partita più importante a Zenica”.

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