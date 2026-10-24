INTERVISTE
Adani: “Gattuso è la faccia dell’autenticità”
Nel podcast Viva El Futbol, l’ex calciatore e oggi noto commentatore Daniele Adani è intervenuto per parlare del percorso della Lazio di Gattuso, ora prima in classifica a pari merito con l’Inter, e dello scetticismo che c’era tra i tifosi a inizio stagione.
Leggi anche: “I convocati di Gattuso per Lazio Parma“
L’intervento di Adani sulla Lazio di Gennaro Gattuso
“Prima dell’inizio della stagione, quando andavo a Roma, i tassisti laziali mi chiedevano se la Lazio si sarebbe salvata quest’anno. Noi l’abbiamo celebrato dall’inizio: Gattuso è la faccia dell’autenticità, la sua soddisfazione è quanto crede nel lavoro”.
“I tifosi non pensavano di salvarsi, avevano paura della retrocessione. Gattuso ha tirato su la loro testa, fa giocare i suoi con dignità in tutti i campi e fa calcio. Lui non ricicla giocatori dietro, non difende in massa. Ma accompagna l’azione in tanti e ribalta il campo. Questo è il lavoro di uno che il calcio lo conosce e lo sa far arrivare ai suoi giocatori. E quanto mi dispiace che non abbia vinto la sua partita più importante a Zenica”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
|Cagliari
|13
|7
|9
|Juventus
|11
|7
|10
|Napoli
|10
|7
|11
|Atalanta
|9
|7
|12
|Lecce
|9
|7
|13
|Sassuolo
|8
|7
|14
|Monza
|7
|8
|15
|Bologna
|5
|7
|16
|Udinese
|4
|7
|17
|Genoa
|4
|7
|18
|Fiorentina
|4
|7
|19
|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Cataldi scalpita, pronto al debutto: può entrare a gara in corso
-
NOTIZIE2 giorni ago
Progetto Flaminio, il nodo della pensilina: i problemi rilevati
-
INFORTUNATI1 giorno ago
La tabella per il recupero di Marusic: si attendono novità
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Semaforo arancione per Rovella: lesione superata ma il recupero resta lontano