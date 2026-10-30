INTERVISTE
Adani: “Sono ammaliato dal gioco della Lazio. I tifosi? Incredibili”
In un’intervista ai microfoni del podcast Viva El Futbol, Daniele Adani si è detto entusiasta del gioco propositivi e aggressivo della Lazio, ma non solo: anche i tifosi biancocelesti, assenti in casa ma protagonisti in trasferta, meritano una menzione d’onore.
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Le parole di Adani nell’intervista sulla Lazio e i suoi tifosi
“Quanto è forte la cosa degli 11-12mila laziali a Reggio Emilia? Non vanno in casa ma vanno fuori. Poi i cori per Gattuso che saluta come fosse in casa, è incredibile: solo il calcio fa queste cose qua”.
Sul gioco dei biancocelesti
“Il calcio giocato, invece, è clamoroso: l’aggressione alla gara, il ritmo della partita, la qualità tecnica, le combinazioni. Tutti sono protagonisti, se non sbaglio in 9 giornate hanno segnato 12 giocatori. Noslin che fa quei gol e Gattuso lo chiama come giocatore con “veemenza”, che è un termine che usa spesso Rino. Ha segnato di nuovo Taylor, ha segnato Romano, hanno segnato i ragazzi che meno ti aspetti. Poi le giocate anche di Isaksen, il controllo d’esterno ad andare, poi hai sbagliato due rigori. Sono ammirato ed entusiasta”.
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