Adani: “La Lazio gioca a memoria, fa un gran calcio”

L’ex calciatore della Lazio Lele Adani, intervistato alla Domenica Sportiva, ha analizzato il momento della squadra biancoceleste, soffermandosi sulla qualità del gioco espresso e sul lavoro svolto da Gattuso. Di seguito le sue parole.

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L’intervista di Adani sulla qualità del gioco della Lazio

“Questi ragazzi fanno un gran calcio, giocano a memoria. Oggi sono contento che sia tornato Danilo Cataldi. Però, a mezz’ora dalla fine, per diversi motivi, escono Nuno Tavares, Zaccagni e Frattesi: potrebbero essere il miglior difensore, il miglior centrocampista e il miglior attaccante della squadra. Al posto di Zaccagni entra Pinamonti, che poi fa gol”.

“L’azione più bella è stata quella che ha preceduto il gol, un’azione in stile Barcellona che ha portato Taylor alla conclusione. Ecco perché la Lazio vince: gioca a calcio e Gattuso spiega e infonde calcio. Questa è una squadra che ha un grande collettivo. Non bisogna parlare soltanto degli undici titolari, che ormai giocano a memoria, ma anche di tutti gli altri. Bisogna allargare il discorso a quegli elementi che possono fare la differenza. Sapete perché? Perché tutto il gruppo crede nel lavoro di Gattuso. Sono primi, ragazzi, primi! E ne hanno 19 sotto…”.

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