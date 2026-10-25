Adzic: “Sfida alla Lazio? Ospiteremo una squadra forte”

Il trequartista del Sassuolo Vasiljie Adzic nella conferenza post Como si è proiettato alla sfida di martedì 27 ottobre contro la Lazio: ecco le sue parole.

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Le parole di Adzic in vista di Sassuolo Lazio.

“Lazio? Giocheremo in casa e ospiteremo una squadra forte. Noi dobbiamo crescere ma siamo di buon livello, l’abbiamo dimostrato nei primi 45 minuti. Dalla prossima dobbiamo farlo per 90 e vincere, questa è la cosa che conta”.

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