INTERVISTE
Adzic: “Sfida alla Lazio? Ospiteremo una squadra forte”
Il trequartista del Sassuolo Vasiljie Adzic nella conferenza post Como si è proiettato alla sfida di martedì 27 ottobre contro la Lazio: ecco le sue parole.
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Le parole di Adzic in vista di Sassuolo Lazio.
“Lazio? Giocheremo in casa e ospiteremo una squadra forte. Noi dobbiamo crescere ma siamo di buon livello, l’abbiamo dimostrato nei primi 45 minuti. Dalla prossima dobbiamo farlo per 90 e vincere, questa è la cosa che conta”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|22
|8
|2
|Inter
|19
|7
|3
|Roma
|18
|7
|4
|Como
|17
|8
|5
|Milan
|15
|7
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|Frosinone
|13
|7
|7
|Torino
|13
|8
|8
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|8
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|8
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|Udinese
|4
|7
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|Fiorentina
|4
|7
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|Parma
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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