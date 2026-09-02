INTERVISTE
Agente Icardi: “C’è stata possibilità con la Lazio, Fabiani è stato carino ma…”
L’agente di Mauro Icardi, Elio Letterio Pino, è tornato a parlare del suo assistito e della possibilità paventata di poterlo vedere con la maglia della Lazio: ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Nicolò Schira.
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Le parole dell’agente di Icardi nell’intervista sulla Lazio
“I soldi non sono la priorità. Icardi cerca un progetto tecnico e la possibilità di fermarsi in un posto 2-3 anni. Lazio? C’è stata la possibilità, è stato molto carino Fabiani, però ci siamo detti aspettiamo un attimo, fermiamoci… C’è stata la possibilità di vederlo a gennaio alla Juve? Assolutamente si! Abbiamo fatto una chiacchierata con Ottolini, Comolli e la dirigenza della Juventus…”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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