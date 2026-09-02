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Agente Icardi: “C’è stata possibilità con la Lazio, Fabiani è stato carino ma…”

Published

36 minuti ago

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Agente Icardi intervista Lazio

L’agente di Mauro Icardi, Elio Letterio Pino, è tornato a parlare del suo assistito e della possibilità paventata di poterlo vedere con la maglia della Lazio: ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Nicolò Schira.

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Le parole dell’agente di Icardi nell’intervista sulla Lazio

“I soldi non sono la priorità. Icardi cerca un progetto tecnico e la possibilità di fermarsi in un posto 2-3 anni. Lazio? C’è stata la possibilità, è stato molto carino Fabiani, però ci siamo detti aspettiamo un attimo, fermiamoci… C’è stata la possibilità di vederlo a gennaio alla Juve? Assolutamente si! Abbiamo fatto una chiacchierata con Ottolini, Comolli e la dirigenza della Juventus…”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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