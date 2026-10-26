Ag. Mandas: “La fiducia di Gattuso fa la differenza. Lazio? E’ stata sottovalutata”

L’agente del portiere della Lazio Christos Mandas, Diego Tavano ha concesso un’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com nella quale ha parlato del suo assistito, tornato protagonista in biancoceleste.

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Le parole di Tavano su Mandas

“Mandas protagonista alla Lazio? Sono contento. E’ un giocatore forte e non avevo dubbi. Con Gattuso ha trovato un’alchimia importante e queste sono cose che fanno la differenza. Sente la fiducia e la sta ripagando. La Lazio è forte, è stata sottovalutata. Se si prendono i singoli calciatori sono tutti di valore. Per l’abilità di Gattuso di farli stare bene insieme dal punto di vista tattico e umano sta facendo la differenza.”

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