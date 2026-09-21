INTERVISTE
Ag. Zaccagni: “Per Gattuso è importante. Ottimo rapporto anche in Nazionale”
L’agente del capitano della Lazio Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi, ha concesso un’intervista al R Star Palermo Football Meeting organizzato da Conference403 e ha parlato proprio del suo assistito in biancoceleste con Gattuso alla guida.
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Le parole di Giuffredi su Zaccagni
“Zaccagni? Per Gattuso è un giocatore importante. Ha sofferto dal punto di vista fisico nell’ultimo anno e spero possa riprendere a fare ciò che ha fatto nelle annate precedenti. A maggior ragione con Gattuso, col quale aveva un ottimo rapporto in Nazionale.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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