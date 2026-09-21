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INTERVISTE

Ag. Zaccagni: “Per Gattuso è importante. Ottimo rapporto anche in Nazionale”

Published

2 ore ago

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Mattia Zaccagni avanza col pallone durante una partita con la Lazio Lazionews.eu

L’agente del capitano della Lazio Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi, ha concesso un’intervista al R Star Palermo Football Meeting organizzato da Conference403 e ha parlato proprio del suo assistito in biancoceleste con Gattuso alla guida.

Leggi Anche: Orsato e la linea arbitrale: “L’obiettivo è favorire il gioco e non fischiare i minimi contatti”

Le parole di Giuffredi su Zaccagni

“Zaccagni? Per Gattuso è un giocatore importante. Ha sofferto dal punto di vista fisico nell’ultimo anno e spero possa riprendere a fare ciò che ha fatto nelle annate precedenti. A maggior ragione con Gattuso, col quale aveva un ottimo rapporto in Nazionale.”

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