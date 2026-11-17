Andrea Agostinelli, tecnico del Mgar United, che ha di recente affrontato la Lazio in amichevole, ha fatto chiarezza ai microfoni di Radiosei sulla vicenda Kurt Baldacchino, suo vice in panchina, al quale non è stato permesso di entrare a Formello.

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Le parole di Agostinelli sulla vicenda Kurt Baldacchino, suo vice al Mgarr United.

“Premesso che la mia conoscenza con Kurt Baldacchino risale a tre anni fa. Lui è il presidente del ‘Lazio club Malta’ e appunto tre anni fa mi premiò quando allenavo l’altra squadra di Malta, il Gudja United Club. Quest’anno si divide tra la mia squadra, il Mġarr United, e le giovanili.

Sapevo di questa cosa e pensavo si potesse risolvere. Quando siamo arrivati, io sono andato a casa mia a Roma e con la squadra e ci siamo rivisti direttamente a Formello, incontro Kurt, bravo ragazzo e tifosissimo della Lazio, e mi dice che era rimasto fuori. Eravamo però a ridosso della gara, quindi ho raggiunto la squadra. Speravo la situazione si potesse risolvere poi invece non è andata così e mi è molto dispiaciuto perché pensavo potesse essere un ‘giorno di festa’. Ad ogni modo è un ragazzo splendido, ognuno può esprimere le sue idee non gli darei ‘la croce addosso’. Probabilmente il fatto si poteva risolvere in maniera serena”.

Agostinelli sugli infortuni in casa Lazio.

“Gli infortuni della Lazio? Avendo degli staff molto numerosi ci sono confronti continui. Oggi lo staff è molto importante. Frattesi l’ho visto sorridente. Per me un giocatore può fare mille cose atletiche ma lo giudico ‘guarito’ se fa una partita, anche solo di 15′ perché non sei frenato durante la partitella. Questo però non significa che non ci saranno rischi in gara.

Di questa Lazio l’aspetto che mi ha impressionato, e che mi dà sicurezza per il futuro, è che non hanno staccato la spina. Questo non è importante, di più. Significa che chi era a Roma durante la sosta ha voluto dimostrare di stare sul pezzo, di meritare spazio”.

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