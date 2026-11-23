Agostinelli racconta ai taccuini de Il Messaggero, oltre al ricordo doloroso della morte di Re Cecconi, un curioso episodio legato a Bruno Conti, conosciuto durante un viaggio in treno: ecco le sue parole.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista sull’incontro con Bruno Conti

“A 14 anni andai a fare un provino con il Bologna. Ero in treno e incontrai Bruno Conti, che aveva due anni più di me e giocava nel Nettuno, mentre io ero nella Fortitudo. Provammo, ma non ci presero. Poi ci ritrovammo al Filadelfia per il Torino e anche in quel caso ci mandarono a casa. Un mese dopo lui andò alla Roma e io alla Lazio“.

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