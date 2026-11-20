Un racconto a cuore aperto quello dell’ex Lazio Andrea Agostinelli che in questa sua speciale intervista per TMW ha raccontato la prematura scomparsa di suo figlio.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista sul figlio prematuramente scomparso

“Si parla della mia vita calcistica, ma anche di qualcosa di più importante come la morte di mio figlio. Non è naturale perdere un figlio, è la cosa più drammatica che possa accadere. L’ho fatto per far capire a tante persone che si può cadere nel più profondo sconforto ma poi si deve reagire. Mi sono rialzato sempre dalle delusioni, ma qui racconto anche i sensi di colpa di un genitore, che ci sono in questi casi.

“Sono passati già 12 anni e il dolore non passa mai, ma lo gestisci, che è diverso. Il lutto viene metabolizzato in maniera diversa. Mi ha aiutato il mio lavoro. Inconsciamente sono partito per l’estero e non sono più tornato in Italia, magari per scappare dal dolore. E sono stato un po’ egoista, lasciando mia moglie qui. Il senso di colpa è rimasto. Magari se l’ultima volta che l’ho visto lo avessi riportato a Roma, se fossi stato più presente, magari sarebbe stato diverso. Ma magari non sarebbe stato così. Mi ricordo che aveva 22 anni quando mi disse del suo problema, rimasi scioccato”.

“Da quel momento è iniziato il travaglio della famiglia. Ma il lavoro mi ha aiutato tanto. Quando ho scoperto il problema, cosa è successo? Abbiamo fatto di tutto per aiutarlo, siamo andati anche in comunità. Era un amicone, forse la troppa bontà d’animo ha fatto sì che venissero fuori certe problematiche. Certe domande me le faccio ancora. E’ avvenuto poi a Montecatini, nel posto dove ho avuto le mie soddisfazioni più importanti. Ma questa è la vita. Il lavoro mi ha aiutato ma anche gli amici. Tanti amici, tra cui Bruno Giordano, che è stato uno di quelli più presenti. Credo che la tragedia di un figlio per un genitore sia tremenda”.

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