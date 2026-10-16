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Agostinelli: “Vietato cambiare mentalità contro la Juventus”

Published

3 ore ago

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Agostinelli intervista Juventus Lazio

In un’intervista in collegamento con Radiosei, Andrea Agostinelli si è detto convinto della possibilità della Lazio di andare all’Allianz Stadium per giocarsela contro la Juventus, a patto che si presenti con la stessa mentalità che l’ha contraddistinta nella prima parte di stagione. Ecco le sue parole.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista su Juventus Lazio

“Giocare a Torino è sempre problematico, ma la Lazio deve giocare con la solita strafottenza sportiva. Non deve cambiare nulla della sua mentalità. Vale molto di più rischiare per la vittoria che non perderla. Poi, è chiaro, la gara con il Monza dà anche degli insegnamenti. Hai rischiato molto, pur essendo in superiorità numerica. Serve umiltà, ma senza cambiare. Anche dovesse arrivare una sconfitta, la squadra di Gattuso resterebbe la sorpresa del campionato. Devi rispettare gli avversari, ma se oggi Gattuso cambiasse linea perderebbe tanti punti agli occhi della squadra. Avrà fatto tesoro di alcune mancanze, gestirà meglio alcune situazioni, ma non varierà il suo piano partita. Sono sereno del fatto che rispetto alla gara con il Monza, se la Lazio dovesse andare in vantaggio con la Juventus, non prenderebbe quei contropiedi”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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