Agostinelli: “Vietato cambiare mentalità contro la Juventus”

In un’intervista in collegamento con Radiosei, Andrea Agostinelli si è detto convinto della possibilità della Lazio di andare all’Allianz Stadium per giocarsela contro la Juventus, a patto che si presenti con la stessa mentalità che l’ha contraddistinta nella prima parte di stagione. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Giordano: “Quanti della Lazio giocherebbero alla Juve? Sono superiori”

Le parole di Agostinelli nell’intervista su Juventus Lazio

“Giocare a Torino è sempre problematico, ma la Lazio deve giocare con la solita strafottenza sportiva. Non deve cambiare nulla della sua mentalità. Vale molto di più rischiare per la vittoria che non perderla. Poi, è chiaro, la gara con il Monza dà anche degli insegnamenti. Hai rischiato molto, pur essendo in superiorità numerica. Serve umiltà, ma senza cambiare. Anche dovesse arrivare una sconfitta, la squadra di Gattuso resterebbe la sorpresa del campionato. Devi rispettare gli avversari, ma se oggi Gattuso cambiasse linea perderebbe tanti punti agli occhi della squadra. Avrà fatto tesoro di alcune mancanze, gestirà meglio alcune situazioni, ma non varierà il suo piano partita. Sono sereno del fatto che rispetto alla gara con il Monza, se la Lazio dovesse andare in vantaggio con la Juventus, non prenderebbe quei contropiedi”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP