Agostinelli: “Aspetto la sfida con la Juventus, lì si vedrà il vero valore della squadra”

Andrea Agostinelli, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato del lavoro portato avanti sin qui da Gattuso e della prossima sfida di campionato contro la Juventus: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista sulla Lazio

“Al solito, le parole di Gattuso sono nette e sincere, analizza pregi e difetti. La squadra ha dato spettacolo, al netto dell’avversario che aveva davanti. La Lazio sta facendo prestazioni bellissime, aumenta in qualità. La Lazio ha già giocato contro una squadra, sulla carta, più forte, il Milan”.

Agostinelli sulla sfida con la Juventus

“Ora aspetto la partita con la Juventus: se dimostrerà ancora una volta di avere personalità, indipendentemente dal risultato che otterrà, cambierò parere. A luglio dicevo che la Lazio era da 9°-10° posto, Gattuso sta facendo un miracolo e la Lazio potrà anche puntare alla Conference League o a qualcosa in più, qualora dovesse fare bene a Torino”.

Agostinelli sui secondi tempi

“Solo il secondo tempo col Milan ha dimostrato che c’è qualcosa da rivedere, le altre sfide hanno fatto vedere che la Lazio ha giocato un grande calcio. Ripeto, parlando della partita di domenica in casa della Juventus non penso al risultato, che può variare anche per 5 centimetri, ma alla prova. Gattuso ha valorizzato giocatori criticati e messi in disparte, gestione perfetta la sua”.

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