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Agostinelli: “La Lazio si giocherà l’ingresso in Europa. E su Belahyane…”

Published

2 ore ago

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Agostinelli Intervista Lazio Belahyane

Andrea Agostinelli, ex calciatore, è intervenuto durante la trasmissione di Radiosei, commentando il pareggio della Lazio contro il Napoli, tracciando quelli che per lui sono gli obiettivi stagionali, riservando infine gli elogi al campionato di Belahyane. Ecco le sue parole.

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Le parole di Andrea Agostinelli nell’intervista su Napoli Lazio

“Quella della Lazio a Napoli è stata una prestazione che l’ha fatta entrare di diritto nel circolo delle squadre che si giocheranno l’ingresso in Europa fino alla fine della stagione. Avevo molto timore di questa gara, quello che continua a piacermi è la voglia di non mollare questa marcia da protagonisti. Il dispiacere di non averla vinta è già il sintomo di una strada intrapresa giusta”.

“In un gruppo che va così alla grande, c’è sempre qualcuno che non ha lo stesso miglioramento degli altri. Cancellieri deve fare questo step. Isaksen e Belahyane ora sono sulla bocca di tutti perchè sono decisivi con continuità“.

“Poi ce ne sono alcuni che non sono a quel livello, ma questo accade in tutte le squadre del mondo. Ho difficoltà a pensare come si possa togliere dall’undici titolare Belahyane, Mandas sembra insuperabile. Questo è il bello del calcio. Ora c’è solamente da continuare così”.

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