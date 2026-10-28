INTERVISTE
Agostinelli: “Lazio con umiltà, tornerà in Europa”
La Lazio può e deve centrare l’obiettivo del ritorno in Europa, è d’accordo anche Andrea Agostinelli: ecco cosa ha detto in questa recente intervista per Radiosei.
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Le parole di Agostinelli nell’intervista sulla Lazio in Europa
Stamattina ho avuto modo di sentire il grande collaboratore di Gattuso, Luigi Riccio. La prima cosa che ci siamo detti è che la prossima partita è quella conta. C’è grande umiltà nello staff e nella squadra, senza volare troppo alto. Fa sempre male farlo. Questa è la grande forza. Questo che esalta è il modo di giocare, la difficoltà anche a trovare un singolo che faccia meglio dell’altro. Questa Lazio è incredibile, sono convinto che entrerà in Europa”.
Agostinelli sulla squadra
“Siccome bisogna anche trovare il pelo nell’uovo, penso alla mancanza totale di concentrazione della difesa nell’occasione del gol di Esposito. In area c’era superiorità numerica della Lazio, sono certo che Gattuso lavorerà molto su questo. Anche con il Parma questa cosa è venuta fuori, è giusto ragionare anche su questi pochi errori. Zaccagni sta tornando ai suoi livelli. Vogliamo parlare di Noslin? Non sai dove sta e poi tira fuori quei due gol. C’è un Taylor che sembra si inserisca più di Frattesi. Con Noslin la squadra si trova bene. Non dà punti di riferimenti, ho la sensazione che si sia davvero preso la maglia da titolare.”
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|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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