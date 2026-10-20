Agostinelli non si nasconde: “Penso che Gattuso riporterà la Lazio in Europa”

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Andrea Agostinelli ha commentato la vittoria della Lazio a Torino contro la Juventus, facendo un bilancio di questo brillante inizio di campionato da parte dei ragazzi di mister Gattuso. Ecco le sue parole.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista sulla Lazio

“Non voglio eccessivamente sbilanciarmi, ma non voglio neanche nascondermi. Siamo alla settimana giornata, inizia ad essere un campione utile per tirare le prime somme. Visto quello che sta facendo, come sta giocando, il lavoro che sta facendo Gattuso, penso fermamente che questo tecnico riporterà la Lazio in Europa“.

“Aspettavo la Juventus per dare un giudizio definitivo, ora mi sento di dire che si posso davvero rivalutare alcune gerarchie di inizio stagione. Inizio a credere a questa favola, inizio a guardare e pensare solo una certa parte della classifica.”

“Chi incontra la Lazio oggi deve guadagnarsi la pagnotta, stiamo parlando dell’assoluta rivelazione del campionato e che gioca il miglior calcio della Serie A. Se la Lazio continuasse ad avere questa umiltà, ci darà delle grandi soddisfazioni“.

“Una menzione importante la merita Belahyane. È stato anche denigrato, ora sta dimostrando di poter essere davvero utile alla squadra”.

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