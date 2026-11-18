L’ex calciatore della Lazio Andrea Agostinelli è intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei per proiettarsi alla sfida di sabato 21 novembre alle ore 15 contro il Lecce.

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Le parole di Agostinelli in vista di Lazio Lecce di sabato prossimo.

“Quando alcuni giocatori staccano con le rispettive nazionali è pericoloso, ma a Formello ho visto un gruppo avvelenato. Vedo una fame, una voglia di giocare incredibile. Se ci fosse stato il derby o la gara con l’Inter non si porrebbe il problema. Ma incontrare una squadra meno quotata dopo la sosta è, onestamente, un’incognita. Potrebbe essere un po’ snobbata, ma non ho questa percezione. Non ci credo a questo, poi alcune scelte di formazione chiaramente saranno prese in relazione alla condizione dei calciatori che tornano.

Penso giocherà la squadra migliore, fermo restando i problemi clinici. Gattuso non farà calcoli o grandi cambiamenti. Doekhi mi ha impressionato per fisicità in amichevole, senza nulla togliere a Diogo Leite. L’olandese contro il Lecce lo farei giocare. Poi dipende da come sta Provstgaard”.

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