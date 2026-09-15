Agostinelli: “Lazio devastante. Tanta qualità e atteggiamento tattico propositivo”

Questa Lazio sta convincendo il mister Andrea Agostinelli che, in questa intervista per Radiosei, ha analizzato così la sfida contro il Milan dello scorso weekend.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista su Lazio-Milan

“Il primo tempo della Lazio contro il Milan mi ha riportato indietro alle migliori gare di Inzaghi: Lazio devastante, tanta qualità, atteggiamento tattico propositivo. Il secondo tempo il Milan ci ha messo una pezza con dei giocatori, per me, insostituibili. Analogie con la Lazio di Baroni? Nel calcio propositivo, con tanti uomini in area avversaria.

Agostinelli su Icardi

Icardi? Sicuramente potrebbe servire alla Lazio, ci mancherebbe altro, ma Gattuso da alcune dichiarazione ha fatto capire che vuole gente che vada nello spazio e lui non è il profilo adatto, poi c’è da considerare l’aspetto legato allo spogliatoio, al gruppo. Secondo me non è il giocatore ideale per Gattuso. Per me la trasparenza di Gattuso è l’arma vincente di questo gruppo. Non promette, è ‘pane al pane, vino al vino’. Non vende sogni, ma realtà”.

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