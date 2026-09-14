Agostinelli: “Che bella questa Lazio, mi sembra quella di Inzaghi”

L’ex calciatore Andrea Agostinelli, in un’intervista con Radiosei, ha parlato della prestazione della Lazio contro il Milan; in particolare si è soffermato sul primo tempo fatto dalla squadra di Gattuso, che si era trovata in vantaggio per 2-0 ed è stata poi recuperata dalla doppietta di Moreira.

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L’intervista ad Agostinelli su Lazio Milan

“Ho visto una Lazio bellissima, di un bello da non credere. Solo ai tempi di Simone Inzaghi ho visto una squadra giocare così. Un primo tempo meraviglioso. Ho visto anche alcune novità, tipo Tavares con movimenti da mezzala sinistra. Potrebbe essere una cosa studiata per saltare la prima pressione dell’avversario. Di lui abbiamo sempre sottolineato degli errori difensivi, ma vale la pena accettarli visto quello che in fase offensiva riesce a fare. Si può dire che sta diventando il leader tecnico della squadra”.

Agostinelli sulle individualità in campo

“Certo che il Milan, nel primo tempo, ha contribuito. Estupinan non è affidabile e la coppia Modric-Rabiot, per caratteristiche, ha lasciato troppi spazi. Le scelte iniziali di Amorim sono state discutibili. Il centrocampo della Lazio li ha massacrati. Al di là del risultato finale, è stata la bellezza del gioco a colpirmi”.

“Belahyane mi è piaciuto molto, ha fatto un lavoro oscuro molto importante. Mi ha impressionato molto la sua prestazione, non diventerà mai un fenomeno ma sta sfruttando l’occasione. Poi è la continuità di rendimento che indica la caratura del giocatore”.

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