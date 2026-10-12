Agostinelli: “La Lazio gioca bene, con la Juventus capiremo dove può arrivare”

Anche Andrea Agostinelli ha commentato la sfida della Lazio, vinta in casa contro il Monza, nell’intervista ai microfoni di Radiosei. Ecco riportate le sue parole sulla partita della sesta giornata di Serie A.

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L’intervista di Agostinelli su Lazio Monza

Agostinelli su Lazio Monza

“La Lazio è stata di una bellezza di gioco e di perfezione che da tanto tempo non vedevo. Sono davvero stati bravi, senza dimenticare l’opposizione dell’avversario. Il grande gol di Tavares nasce dalla libertà del portoghese di venire a giocare anche centralmente. Cosa che non avevo mai visto, una girandola di uomini in zone diverse del campo che mi piace”.

Sul cammino della Lazio

“C’è un interscambio di ruoli interessante, oltre alla qualità del passaggio. Ho avuto la sensazione di una squadra completa, ora attendo quello che accadrà a Torino con la Juventus. Se dovesse vincere domenica cambierà ufficialmente il pensiero sull’obiettivo. Passerò da una squadra da ottavo-decimo posto ad una squadra che sicuramente entrerà nelle coppe”.

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