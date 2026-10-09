Connect with us

INTERVISTE

Agostinelli: “Noslin risponde all’identikit descritto da Gattuso”

Published

5 ore ago

on

Agostinelli intervista Lazio Monza Gattuso

Raggiunto in un’intervista sulle frequenze di Radiosei, Andrea Agostinelli ha presentato la sfida di domenica pomeriggio fra la Lazio e il Monza e le possibili mosse tattiche che sta preparando Gennaro Gattuso, deciso a puntare ancora una volta su Noslin, preferito a Pinamonti.

LEGGI ANCHE: Giordano: “Gattuso è un martello, questa è la sua mentalità”

Le parole di Agostinelli nell’intervista su Lazio Monza e sulle mosse di Gattuso

“Finalmente riparte il campionato e per quanto riguarda la Lazio, deve assolutamente giocare una partita cattiva contro un Monza che ha individualità offensive interessanti. E’ più un’opportunità che un’incognita, ma dopo questa lunga sosta nulla è scontato. Questo vale per la Lazio e per le altre. Domenica si giocherà molto nei duelli uno contro uno, sarà necessario trovare degli spazi con la scaltrezza, ma anche con la forza. Se la Lazio ci mette la stessa aggressività dell’avversario è ovviamente favorita. Serve anche umiltà”.

Sulla scelta di Noslin

“La chiave può essere quella di muoversi molto ed un giocatore come Noslin, in tal senso, può essere una chiave. Rispetto a Pinamonti dà minori riferimenti agli avversari. Poi, le scelte vanno anche in direzioni diverse. In estate, Gattuso ha descritto l’attaccante che avrebbe voluto. Ed effettivamente, quell’identikit ricorda più Noslin che Pinamonti. Non vuole attaccanti che vogliono solo la palla tra i piedi, ma è anche vero che in una rosa devi avere anche un calciatore che ti permetta di variare il modo di giocare. Una punta fisica ci vuole, poi la titolarità dipende anche dal momento del concorrente”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI