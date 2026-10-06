INTERVISTE
Agostinelli: “Unico dubbio con il Monza: Pinamonti o Noslin?”
Nella solita intervista di Andrea Agostinelli a Radiosei, l’ex calciatore ha detto la sua sulla prossima partita di campionato della Lazio, contro il Monza, dopo la lunga sosta delle Nazionali.
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L’intervista di Agostinelli su Lazio Monza
“Alla gara col Monza ci arrivi con un unico dubbio: Pinamonti o Noslin. A destra penso ci sarà Isaksen. Credo che il momento di Pinamonti arriverà presto, perché ora sta meglio e perché Gattuso, che lo ha fortemente voluto, lo sceglierà. Dietro immagino Gattuso ripartirà da Sutalo e Provstgaard. Riccio? È perfetto, dà un equilibro incredibile. Poi ha qualità nella tattica ovviamente. Inoltre conta che è una persona fidata, che si getterebbe nel fuoco per te. Il suo spessore umano lo metterei comunque in cima alle sue qualità. Interviene nel momento giusto”.
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