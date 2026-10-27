Connect with us

INTERVISTE

Agostinelli: “I tifosi faranno il loro, la Lazio può vincere”

Published

11 minuti ago

on

Agostinelli intervista Sassuolo Lazio

Andrea Agostinelli, ex calciatore biancoceleste, ha concesso un’intervista a Radiosei, nel prepartita di Sassuolo Lazio, per commentare la sfida che andrà in scena più tardi, in orario aperitivo.

Leggi anche: “Rambaudi: “Mi aspetto cambi contro il Sassuolo

L’intervista ad Andrea Agostinelli prima di Sassuolo Lazio

“Quella di oggi è una gara che temo: Esposito, Berardi, Laurientè, Thorstvedt e Matic sono calciatori di un certo livello. Oggi ci sarà una spinta importante da parte dei tifosi. Loro, più il primato, faranno sentire meno la stanchezza alla squadra. Il Sassuolo con Aquilani gioca un calcio di aggressione. Sarà una partita tecnicamente spettacolare. Davanti i neroverdi sono una grande squadra, ma se la Lazio gioca come negli ultimi tempi può vincere.

“La Lazio è cresciuta in maturità, il primo tempo col Parma lo dimostra. Poi il portiere è di livello. Ogni partita fa storia a sé, bisogna avere equilibrio, rispettare tutti. Mi aspetto una gara aperta, con occasioni da entrambe le parti”.

Agostinelli su Pinamonti

“È un periodo sfortunato per Pinamonti, ma arriverà il suo momento. Ora qualsiasi giocatore fa bene. La Lazio vince non perché le gira bene, ma perché se lo merita. Sono contento di Diogo Leite, perché se c’era un reparto in cui nutrivamo grandi preoccupazioni a inizio anno, per le partenze di Gila e Romagnoli, era proprio la difesa, ora tutti e tre i difensori arrivati, più Provstgaard, mi piacciono molto”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono un copywriter e autore per il web, con una forte passione per la scrittura e la comunicazione digitale. Mi occupo di contenuti legati a sport, cultura pop, attualità e sostenibilità, cercando sempre di unire chiarezza, ritmo e attenzione al lettore. Scrivere per me è sia un mestiere che un modo per raccontare e interpretare il presente

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 09ª 27/10/2026 · 18:30
Sassuolo
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
2-1
Finale
Parma
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 22 8
2 LAZIO 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI