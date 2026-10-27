Agostinelli: “I tifosi faranno il loro, la Lazio può vincere”

Andrea Agostinelli, ex calciatore biancoceleste, ha concesso un’intervista a Radiosei, nel prepartita di Sassuolo Lazio, per commentare la sfida che andrà in scena più tardi, in orario aperitivo.

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L’intervista ad Andrea Agostinelli prima di Sassuolo Lazio

“Quella di oggi è una gara che temo: Esposito, Berardi, Laurientè, Thorstvedt e Matic sono calciatori di un certo livello. Oggi ci sarà una spinta importante da parte dei tifosi. Loro, più il primato, faranno sentire meno la stanchezza alla squadra. Il Sassuolo con Aquilani gioca un calcio di aggressione. Sarà una partita tecnicamente spettacolare. Davanti i neroverdi sono una grande squadra, ma se la Lazio gioca come negli ultimi tempi può vincere.

“La Lazio è cresciuta in maturità, il primo tempo col Parma lo dimostra. Poi il portiere è di livello. Ogni partita fa storia a sé, bisogna avere equilibrio, rispettare tutti. Mi aspetto una gara aperta, con occasioni da entrambe le parti”.

Agostinelli su Pinamonti

“È un periodo sfortunato per Pinamonti, ma arriverà il suo momento. Ora qualsiasi giocatore fa bene. La Lazio vince non perché le gira bene, ma perché se lo merita. Sono contento di Diogo Leite, perché se c’era un reparto in cui nutrivamo grandi preoccupazioni a inizio anno, per le partenze di Gila e Romagnoli, era proprio la difesa, ora tutti e tre i difensori arrivati, più Provstgaard, mi piacciono molto”.

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