Agostinelli torna con la memoria alla tragica morte di Luciano Re Cecconi, scomparso nel gennaio del 1977. Di seguito le sue parole rilasciate ai taccuini de Il Messaggero.

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Le parole di Agostinelli nell’intervista sulla morte di Re Cecconi

“Eravamo in ritiro con l’Under 21 di Azeglio Vicini. Insieme a me c’erano Giordano, Manfredonia, Cabrini e Di Bartolomei. Dovevamo giocare contro la nazionale maggiore dell’Unione Sovietica. Erano circa le cinque del pomeriggio e stavamo trascorrendo il tempo giocando a carte, quando Galli o Virdis, non ricordo esattamente chi dei due, venne a dirci che avevano ammazzato Re Cecconi. Fu un colpo durissimo, calò il gelo. Prima della partita osservammo un minuto di raccoglimento e scendemmo in campo con il lutto al braccio. Poi tornammo per il funerale”.

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