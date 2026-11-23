INTERVISTE
Agostinelli: “La notizia della morte di Re Cecconi fece calare il gelo, fu durissima”
Agostinelli torna con la memoria alla tragica morte di Luciano Re Cecconi, scomparso nel gennaio del 1977. Di seguito le sue parole rilasciate ai taccuini de Il Messaggero.
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Le parole di Agostinelli nell’intervista sulla morte di Re Cecconi
“Eravamo in ritiro con l’Under 21 di Azeglio Vicini. Insieme a me c’erano Giordano, Manfredonia, Cabrini e Di Bartolomei. Dovevamo giocare contro la nazionale maggiore dell’Unione Sovietica. Erano circa le cinque del pomeriggio e stavamo trascorrendo il tempo giocando a carte, quando Galli o Virdis, non ricordo esattamente chi dei due, venne a dirci che avevano ammazzato Re Cecconi. Fu un colpo durissimo, calò il gelo. Prima della partita osservammo un minuto di raccoglimento e scendemmo in campo con il lutto al braccio. Poi tornammo per il funerale”.
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