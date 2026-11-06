INTERVISTE
Agostinelli su Napoli-Lazio: “Situazione molto delicata per Allegri, Gattuso guida una macchina perfetta”
Intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”, l’allenatore Andrea Agostinelli ha presentato la sfida di Serie A tra Napoli e Lazio valida per l’undicesima giornata di Serie A.
Leggi anche: Bonanni: “Situazione Napoli complicata, la Lazio può trarne vantaggio”
L’intervista di Agostinelli su Napoli Lazio
Sul Napoli
“La situazione di Allegri è molto delicata, questo è il peggior momento del Napoli degli ultimi anni. La gara con la Lazio può essere da spartiacque e se perdesse, ci sarebbero degli scenari abbastanza sicuri per il Napoli. Questa squadra va detto che ha tanti alibi, è un record aver avuto tutti questi infortuni, ma questo non può bastare per giustificare i risultati così negativi del Napoli”.
Sulla Lazio
“Gattuso sta guidando una macchina perfetta, quale è la Lazio ma per la legge dei grandi numeri, la paura che possa arrivare una disgrazia c’è sempre. Questo pensano a Roma, anche se sono convinti che a Napoli domani possa fare risultato pieno”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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