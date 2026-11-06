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INTERVISTE

Agostinelli su Napoli-Lazio: “Situazione molto delicata per Allegri, Gattuso guida una macchina perfetta”

Published

2 ore ago

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Agostinelli intervista Napoli Lazio 9 novembre

Intervenuto a Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”, l’allenatore Andrea Agostinelli ha presentato la sfida di Serie A tra Napoli e Lazio valida per l’undicesima giornata di Serie A.

Leggi anche: Bonanni: “Situazione Napoli complicata, la Lazio può trarne vantaggio”

L’intervista di Agostinelli su Napoli Lazio

Sul Napoli

“La situazione di Allegri è molto delicata, questo è il peggior momento del Napoli degli ultimi anni. La gara con la Lazio può essere da spartiacque e se perdesse, ci sarebbero degli scenari abbastanza sicuri per il Napoli. Questa squadra va detto che ha tanti alibi, è un record aver avuto tutti questi infortuni, ma questo non può bastare per giustificare i risultati così negativi del Napoli”.

Sulla Lazio

“Gattuso sta guidando una macchina perfetta, quale è la Lazio ma per la legge dei grandi numeri, la paura che possa arrivare una disgrazia c’è sempre. Questo pensano a Roma, anche se sono convinti che a Napoli domani possa fare risultato pieno”.

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