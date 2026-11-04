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INTERVISTE

Agostinelli: “Taylor come Milinkovic, Leite può scalare le gerarchie”

Published

21 minuti ago

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Kenneth Taylor

Ai microfoni di Radio Andrea Agostinelli si è espresso sull’esaltante avvio di stagione della Lazio, soffermandosi sui singoli, in particolare su Taylor e Leite.

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Le parole di Agostinelli sul momento Lazio e sulle prestazioni di Taylor.

“Taylor è un giocatore chiave per la Lazio perché si fa trovare al posto giusto in ogni momento della gara. Sia quando c’è da chiudere spazi, ma anche quando, venendo da dietro, è l’uomo in più con i suoi inserimenti. Prima sembrava un po’ invisibile’, si vedeva di meno, faceva solo le cose semplici. Ora è visibile ed incisivo.

L’assist che fa a Floriani a Reggio Emilia è spettacolare e di grande difficoltà. È un assist simile a quello che fece De Bruyne in Champions contro il Bodo. Oggi come oggi potrebbe andare in tantissime squadre in Europa. Mi viene in mente Milinkovic-Savic. Lui è andato in Arabia, ma è stato uno dei più forti che abbiamo avuto. È diverso, ha caratteristiche fisiche diverse, ma sono due grandi centrocampisti”.

Agostinelli su Leite.

“Ho anche io la sensazione che Diogo Liete possa superare nelle gerarchie Provstgaard. Lui è più lineare, il portoghese è più aggressivo e la rapido. Voglio conoscerlo meglio, ho ancora il dubbio che possa essere un po’ rischioso e falloso. L’ho visto molto esuberante a centrocampo nell’aggressione e nell’anticipo, non vorrei che in area di rigore sia pericoloso”.

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