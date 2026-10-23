INTERVISTE
Agostinelli: “Contro il Parma una trappola, vietato fare i fenomeni”
Andrea Agostinelli chiede alla Lazio massima concentrazione contro il Parma: il tecnico in questa intervista per Radiosei ha descritto la gara come la più classica delle partite trappola.
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Le parole di Agostinelli nell’intervista sulla gara trappola contro il Parma
Lazio-Parma è la classica gara trappola. Se alzi un po’ la testa e vuoi fare il fenomeno rischi. Ma non credo che accada, sicuramente Gattuso l’avrà preparata bene dal punto di vista mentale. Mi aspetto una vittoria della Lazio. Lo scontro tra Napoli e Roma può essere importante anche per la partita della Lazio. Potessi scegliere preferirei una vittoria del Napoli per stacca un po’ la Roma. Se il Napoli dovesse finire a 12 punti dai biancocelesti non sarebbe una distanza incolmabile, ma si entrerebbe nella fase in cui chi insegue non può più permettersi di sbagliare.
Agostinelli su Gilardino
Gilardino è un bravo tecnico, ma non credo sia l’ideale per subentrare in una squadra che deve salvarsi. Quello che ti svolta con uno stimolo in più, stile Nicola. Ho difficoltà a trovare tre squadre inferiori al Parma nel nostro campionato. Per salvare il Parma in questa stagione ce ne vuole
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|3
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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