INTERVISTE
Agostinelli: “Italia convincente, impensabile un centrocampo senza Frattesi”
Andrea Agostinelli, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della convincente vittoria dell’Italia contro la Turchia e della prestazione maiuscola, con gol, del laziale Davide Frattesi: ecco le sue parole.
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Le parole di Agostinelli nell’intervista su Turchia Italia
“In Italia andiamo dalle ‘depressioni’ alle ‘esaltazioni’ e questo va evitato. Contro la Turchia c’è stato un approccio comportamentale e tattico-tecnico importante. Ottima prestazione ma, ripeto, non dobbiamo esaltarci. Con la Francia rimetterà chi ha lasciato a riposo, credo ci sarà un cambiamento. Immagino il ct avrà programmato col suo staff anche la gara successiva, forse però la sfida di ieri può portare a qualche cambio rispetto alle variazioni pensate. Col Belgio potevi giocare il primo tempo come volevi ma mancava l’atteggiamento, questa era la ‘partita della vita’ dopo l’esordio e la squadra ha risposto bene”.
Agostinelli su Frattesi
“Frattesi? Torna dalla Nazionale dopo aver segnato e quindi con il morale alto. Tutti dicono sia solo ‘un giocatore da inserimento’, questo è scritto, lo sanno tutti, ma lui è anche un centrocampista che sa incontrare; è un centrocampista puro quando c’è da difendere. Difficile pensare ad un centrocampo a tre senza di lui, farei fatica a lasciarlo fuori”.
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