Connect with us

INTERVISTE

Agostinelli: “Italia convincente, impensabile un centrocampo senza Frattesi”

Published

3 ore ago

on

Agostinelli intervista Turchia Italia Frattesi

Andrea Agostinelli, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della convincente vittoria dell’Italia contro la Turchia e della prestazione maiuscola, con gol, del laziale Davide Frattesi: ecco le sue parole.

Leggi anche: Si riforma la coppia Doekhi-Diogo Leite: missione sorpasso

Le parole di Agostinelli nell’intervista su Turchia Italia

“In Italia andiamo dalle ‘depressioni’ alle ‘esaltazioni’ e questo va evitato. Contro la Turchia c’è stato un approccio comportamentale e tattico-tecnico importante. Ottima prestazione ma, ripeto, non dobbiamo esaltarci. Con la Francia rimetterà chi ha lasciato a riposo, credo ci sarà un cambiamento. Immagino il ct avrà programmato col suo staff anche la gara successiva, forse però la sfida di ieri può portare a qualche cambio rispetto alle variazioni pensate. Col Belgio potevi giocare il primo tempo come volevi ma mancava l’atteggiamento, questa era la ‘partita della vita’ dopo l’esordio e la squadra ha risposto bene”.

Agostinelli su Frattesi

Frattesi? Torna dalla Nazionale dopo aver segnato e quindi con il morale alto. Tutti dicono sia solo ‘un giocatore da inserimento’, questo è scritto, lo sanno tutti, ma lui è anche un centrocampista che sa incontrare; è un centrocampista puro quando c’è da difendere. Difficile pensare ad un centrocampo a tre senza di lui, farei fatica a lasciarlo fuori”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
VS
Monza
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
0-2
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 LAZIO 13 5
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Frosinone 10 5
7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
16 Monza 4 5
17 Fiorentina 4 5
18 Bologna 2 5
19 Genoa 1 5
20 Venezia 0 5
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI