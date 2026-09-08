INTERVISTE
Agostinelli: “Squadra viva, i nuovi rispondono. Con umiltà bisogna andare avanti così”
Andrea Agostinelli, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria della Lazio al Bluenergy stadium contro l’Udinese, analizzando come tutto – al momento – stia funzionando alla perfezione. Ecco le sue parole.
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Le parole di Agostinelli nell’intervista su Udinese Lazio
“Il primo tempo non è stato male lo stesso, poi il secondo è stato notevole, dopo i primi 10-15 minuti. Questa è una squadra che già sta bene a livello fisico, loro poi sono calati e la Lazio è cresciuta, dava sempre la sensazione di poter far male all’avversario. Molto bene queste prime tre uscite, morale ed entusiasmo devono rimanere alti.
I giocatori che sono stati presi stanno rendendo al massimo, al di là di Frattesi. Entra Gudmundsson e segna, assist di Doekhi che si dimostra anche affidabile. Con grande umiltà, bisogna continuare in questo modo. Saremo ben lieti di cambiare le aspettative. Serve rimanere con i piedi per terra, Rino e Riccio credo che in poco tempo abbiano creato un gruppo, si vede, si vede da come si abbracciano, si vede da tante cose”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|9
|3
|2
|Inter
|9
|3
|3
|LAZIO
|9
|3
|4
|Como
|7
|3
|5
|Milan
|7
|3
|6
|Juventus
|7
|3
|7
|Frosinone
|6
|3
|8
|Atalanta
|6
|3
|9
|Cagliari
|3
|3
|10
|Sassuolo
|3
|3
|11
|Udinese
|4
|3
|12
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|3
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|Torino
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|3
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|3
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|1
|3
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|1
|3
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|1
|3
|18
|Venezia
|0
|3
|19
|Genoa
|0
|3
|20
|Fiorentina
|0
|3
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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