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INTERVISTE

Agostinelli: “Squadra viva, i nuovi rispondono. Con umiltà bisogna andare avanti così”

Published

11 minuti ago

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Agostinelli intervista Udinese Lazio

Andrea Agostinelli, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della vittoria della Lazio al Bluenergy stadium contro l’Udinese, analizzando come tutto – al momento – stia funzionando alla perfezione. Ecco le sue parole.

Leggi anche: Rocca: “Volevo esserci a Udine, vicino a squadra e tifosi. Il tifo? Incessante”

Le parole di Agostinelli nell’intervista su Udinese Lazio

“Il primo tempo non è stato male lo stesso, poi il secondo è stato notevole, dopo i primi 10-15 minuti. Questa è una squadra che già sta bene a livello fisico, loro poi sono calati e la Lazio è cresciuta, dava sempre la sensazione di poter far male all’avversario. Molto bene queste prime tre uscite, morale ed entusiasmo devono rimanere alti.

I giocatori che sono stati presi stanno rendendo al massimo, al di là di Frattesi. Entra Gudmundsson e segna, assist di Doekhi che si dimostra anche affidabile. Con grande umiltà, bisogna continuare in questo modo. Saremo ben lieti di cambiare le aspettative. Serve rimanere con i piedi per terra, Rino e Riccio credo che in poco tempo abbiano creato un gruppo, si vede, si vede da come si abbracciano, si vede da tante cose”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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