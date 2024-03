Agostinelli: "La Lazio ha bisogno di rifondare tutto l'attacco"

Tempo di lettura: < 1 minuto

AGOSTINELLI LAZIO INTERVISTA - L'ex calciatore della Lazio, Andrea Agostinelli, si esprime sulle mosse di mercato dei biancocelesti e sull'operato di Maurizio Sarri.

Agostinelli: "Preoccupato dal gioco e dalle prestazioni dei giocatori"

Andrea Agostinelli, ospite a TMW Radio, afferma: "La stagione deve terminare prima ma finora è deludente. Non ho mai visto giocare la Lazio bene come negli anni precedenti con Sarri. È deludente nelle prestazioni e nei risultati. In Champions ha fatto il suo dovere ma la delusione del campionato deciderà il futuro di Sarri, è la storia di qualsiasi allenatore".

Sulle prestazioni dei singoli

"Sono preoccupato dal gioco e dalle prestazioni dei giocatori. Quest'anno è migliorato solo Gila, ha delle potenzialità Isaksen, ma gli altri sono tutti assolutamente involuti. Io fossi in Lotito aspetterei ancora per vedere cosa succede e poi valutare. A oggi a me viene in mente che la Lazio ha bisogno di rifondare tutto l'attacco. Non vedo così salda la panchina di Sarri".