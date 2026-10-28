Albertini: “Alla Lazio grazie a Mancini. Ai romanisti dico che…”

In un’intervista rilasciata ai microfoni di diretta.it, Demetrio Albertini ha ripercorso la sua carriera raccontando anche del suo approdo a Roma sponda Lazio, squadra con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2004.

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Le parole di Albertini sulla Lazio nell’intervista sulla sua carriera

“Roberto Mancini mi chiamò quando lasciai il Milan, ma avevo già dato la mia parola all’Atletico. Poi, quando sono tornato in Italia, abbiamo parlato di nuovo e sono andato. Agli amici romanisti che dicono che sia una macchia nella mia carriera rispondo che mi mancava la Coppa Italia e l’ho vinta con la Lazio!“.

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