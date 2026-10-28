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INTERVISTE

Albertini: “Alla Lazio grazie a Mancini. Ai romanisti dico che…”

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3 ore ago

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Albertini intervista Lazio romanisti

In un’intervista rilasciata ai microfoni di diretta.it, Demetrio Albertini ha ripercorso la sua carriera raccontando anche del suo approdo a Roma sponda Lazio, squadra con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2004.

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Le parole di Albertini sulla Lazio nell’intervista sulla sua carriera

“Roberto Mancini mi chiamò quando lasciai il Milan, ma avevo già dato la mia parola all’Atletico. Poi, quando sono tornato in Italia, abbiamo parlato di nuovo e sono andato. Agli amici romanisti che dicono che sia una macchia nella mia carriera rispondo che mi mancava la Coppa Italia e l’ho vinta con la Lazio!“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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