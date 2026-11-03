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INTERVISTE

Verso Napoli-Lazio, Allegri: “Ecco come stanno gli infortunati…”

Published

4 ore ago

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Allegri intervista infortunati Napoli Lazio

L’allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha rilasciato un’intervista in conferenza stampa in occasione della sfida di domani in Champions League contro il Porto, nella quale ha fatto il punto sugli infortunati in vista anche della gara contro la Lazio.

Leggi anche: Marusic corre verso il Napoli: visite mediche e convocazione a sorpresa con la Nazionale

L’intervista di Allegri sugli infortunati del Napoli

“Gli infortunati? Hojlund è sfebbrato, De Bruyne oggi faremo allenamento e dopo vedremo se sarà a disposizione per domani”.

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