Verso Napoli-Lazio, Allegri: “Ecco come stanno gli infortunati…”

L’allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, ha rilasciato un’intervista in conferenza stampa in occasione della sfida di domani in Champions League contro il Porto, nella quale ha fatto il punto sugli infortunati in vista anche della gara contro la Lazio.

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L’intervista di Allegri sugli infortunati del Napoli

“Gli infortunati? Hojlund è sfebbrato, De Bruyne oggi faremo allenamento e dopo vedremo se sarà a disposizione per domani”.

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