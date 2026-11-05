Allegri: “Partita importante contro la Lazio, gli infortunati tornano dopo la sosta”

Il tecnico del Napoli Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta per 4-1 contro il Porto in Champions League, ha parlato ai microfoni di Amazon Prime anche in vista della sfida di campionato con la Lazio.

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Le parole di Allegri dopo la sconfitta del Napoli in Champions e in vista della gara contro la Lazio.

“Abbiamo preso due gol su palla inattiva, loro sono stati molto bravi. Sono dettagli che fanno la differenza. Ci sono state serate dove potevo arrabbiarmi di più, abbiamo preso il 2-1 sul rinvio nostro e potevamo fare meglio. Abbiamo fatto una buona partita per 70 minuti. Non sono arrabbiato, ma deluso e amareggiato per il momento. Stasera ai ragazzi non ho nulla da rimproverare, per la dedizione e per la voglia. Bisogna analizzare e migliorare le palle inattive.

La squadra ha fatto una buona partita sotto l’aspetto fisico e tecnico, anche la traversa è venuta fuori da un’imbucata. Si è preso un gol che si poteva evitare, in quei momenti lì c’è un po’ di stanchezza. Stasera non sono arrabbiato. Abbiamo tre giorni per preparare la sfida con la Lazio, dopo la sosta recuperiamo gli infortunati. Purtroppo nel calcio ci sono anche questi momenti, vanno affrontati con grande voglia di rivalsa. E’ sei giorni che siamo fuori, domani bisogna rientrare e quando rientreremo e poi decideremo. Domenica è una partita molto importante, nel calcio queste cose ci sono e vanno affrontate. La prestazione di stasera è stata meglio di quella di domenica sicuramente”.

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