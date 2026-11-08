Napoli, Allegri: “Siamo ancora in corsa per tutto, il nostro un gran secondo tempo”

L’allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, al termine della sfida del Maradona contro la Lazio, ha parlato nelle consuete intervista del postpartita e ha analizzato così la sfida con i biancocelesti: ecco le sue parole.

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Le parole di Allegri nell’intervista postpartita di Napoli Lazio

“Devo ringraziare i ragazzi per ciò che hanno fatto in campo. Primo tempo con un po’ di difficoltà, brava la Lazio, ma il secondo tempo è stata tutt’altra partita. Recupereremo un po’ di giocatori dopo la sosta, questo servirà. La squadra ha fatto un bel secondo tempo, ci siamo compattati. Per questo sono contento”.

Allegri sui cambi nel secondo tempo

“Da sinistra crossavamo, ho invertito i colpitori di testa e questo ci poteva essere più utile. Ho invertito le mezzali per sfruttare gli inserimenti di McTominay”.

Allegri sull’aspetto emotivo

“Bisogna continuare, andare avanti ma non tutto è perduto. Bisogna continuare a lavorare con fiducia, al momento non siamo fuori né dalla Coppa Italia, né dalla Champions e né dalla lotta per il quarto posto. Affrontiamo il momento con serietà ma anche con serenità, io ci sono già passato in precedenza”.

Allegri su Lang e i tifosi

“Devo ringraziarli solo, poi è chiaro che quando le cose non vanno bene fischiano. Però ci sono vicino, ci spingono e noi li ringraziamo. Io sto bene, speriamo di riuscire a portare la barca in porto ma io ci credo. Lo staff lo sta facendo, i ragazzi hanno bisogno del sostegno”.

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