L’ex calciatore dell’Inter Alessandro Altobelli si è espresso sulla lotta scudetto in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport citando anche la Lazio come una delle candidate al titolo.

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Le parole di Altobelli sulla lotta scudetto che vede coinvolta anche la Lazio e l’Inter.

“Assolutamente, nonostante la Lazio stia ancora resistendo penso che l’Inter sia la favorita numero uno. Certo, ci sono anche la Roma, il Milan, la stessa squadra di Gattuso. Però i nerazzurri, con un attacco così…”.

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