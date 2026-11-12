Alvini: “Lazio e Frosinone le sorprese del campionato”

Durante una lunga intervista sulle colonne de Il Messaggero, l’allenatore del Frosinone Massimiliano Alvini, ha citato anche la Lazio di Gattuso. Ecco riportate le sue parole.

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L’intervista di Alvini sulla Lazio di Gattuso

“È un piacere essere qui e farò il massimo per regalare soddisfazioni che queste persone meritano. Poi abbiamo lavorato sul campo, i giocatori sono bravi, seguono le nostre idee di gioco. Siamo davvero la sorpresa del campionato, insieme alla Lazio che ha fatto cose eccezionali. Dopo di loro ci siamo noi, senza dubbio. Ma siamo solo all’inizio. Ora dobbiamo confermarci e arrivare il prima possibile alla salvezza, nostro vero e unico obiettivo. Sognare ad altre cose porterebbe solo danni enormi. Con la salvezza il club potrebbe consolidarsi e programmare un futuro migliore”.

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