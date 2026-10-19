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INTERVISTE

Alvini: “Rino è un uomo vero, la Lazio è forte. Non mi sorpende questo avvio”

Published

2 ore ago

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Alvini intervista Lazio Gattuso

Il tecnico del Frosinone Massimiliano Alvini è stato insignito del premio Scopigno; ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato dell’inizio di stagione brillante della sua squadra, commentando anche i risultati della Lazio di Gattuso. Ecco le sue parole.

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Le parole di Alvini nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Se la Lazio mi sorprende? Siamo stati insieme a Trento con Gattuso, ci conosciamo da un po’. Non mi sorprende nulla: Rino è un uomo vero, che sa trasmettere i suoi valori. La Lazio è una squadra forte, può fare un bel campionato“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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