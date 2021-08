AMARCORD Fabio Poli ricorda Chinaglia e la Lazio di Fascetti

- Advertisement -

LAZIO POLI INTERVISTA – Uno degli eroi della Lazio del -9, quel Fabio Poli che realizzò il gol decisivo contro il Campobasso nel luglio 1987 negli spareggi per non retrocedere in Serie C, ha rilasciato un’intervista a Tuttomercatoweb Radio. Ecco le sue parole.

L’intervista a Fabio Poli: un pezzo della storia laziale

“Coi biancocelesti ho fatto due stagioni. La prima fu complicatissima, piena di infortuni e problemi societari. L’anno dopo però ci fu la salvezza col Campobasso. Su Chinaglia, per me è stato davvero come un padre, mi ha preso dal Cagliari, mi ha coccolato, ma fu un’annata complicata”.

Sugli spareggi di Napoli

“Arrivammo quasi senza benzina, passammo perché eravamo più forti. E poi un grazie ai tifosi, che furono straordinari. Fascetti è stato un grande, anche se abbiamo avuto qualche problema. Litigammo davvero, rimasi calmo e non reagii, però dopo abbiamo risolto tutto”.

Sulla sua cessione

“Pensavo che dopo quello che avevo fatto di poter fare ancora un anno. Fui pagato tanti soldi, ero in debito con la società, ma ero destinato a fare panchina. Ci furono spinte dalla società per mandarmi via a tutti i costi. Passai al Bologna, la squadra del mio cuore, che giocava un calcio bellissimo con Maifredi”.