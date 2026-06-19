Amelia ricorda Protti: “Vi racconto quel gol nel derby, ciao Igor”

L’ex portiere Marco Amelia ha ricordato Igor Protti in un’intervista ai microfoni di Tuttoc.com raccontando un aneddoto vissuto in un derby tra Lazio e Roma.

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Le parole di Amelia su Igor protti nell’intervista

“Appena arrivato a Livorno, io ero arrabbiato con lui, perché qualche anno prima aveva segnato in un derby con la maglia della Lazio, io in quell’occasione facevo i raccattapalle ed ero dietro alla porta. Gli dissi subito che lo odiavo per quello, e lui mi rispose che adesso eravamo compagni di squadra e che avrei cambiato i sentimenti nei suoi confronti. E così è stato. Ciao Igor”.

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