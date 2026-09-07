Amorim: “Gattuso era l’immagine del Milan, sappiamo cosa affronteremo”

In un’intervista concessa a termine del match contro la Juventus, Ruben Amorim ha parlato del prossimo impegno del suo Milan contro la Lazio e di Gennaro Gattuso, allenatore dei biancocelesti e simbolo dei rossoneri: ecco le sue parole.

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Le parole di Amorim nell’intervista su Gattuso e su Lazio Milan

“Per vincere le partite devi essere aggressivo e devi essere duro, anche quando non stai giocando bene. E Gattuso era l’immagine di quel Milan: a volte il Milan non giocava bene, ma l’aggressività che Gattuso metteva in campo era qualcosa di speciale per tutta la squadra. Quindi sappiamo cosa andremo ad affrontare, ma abbiamo una settimana per preparare la partita e abbiamo tantissimo lavoro da fare. Penso che giocheremo meglio nella prossima gara”.

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