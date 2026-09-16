Amorim torna sul pari con la Lazio: “La squadra non ha giocato bene”

Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio della gara d’esordio in Europa League contro il Benfica e parlando di rotazioni è tornato sul pareggio con la Lazio all’Olimpico.

Leggi Anche: Aldo Serena: “Il metodo Orsato ha dato una svolta alla Serie A. Lazio? Possibile mina vagante”

Le parole di Amorim

“Con la Lazio è stata semplicemente una partita che la squadra non ha giocato bene, non solo Luka (Modric ndr). Devo fare delle rotazioni, soprattutto con un giocatore di 40 anni. Ma può giocare. Devo ruotare i giocatori, ma vogliamo sicuramente vincere ogni partita”. Per la mia esperienza è impossibile essere freschi sempre con tre partite in una settimana. Stiamo cercando di far trovare la miglior forma a tutti i calciatori e quindi scegliamo in questo modo”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP