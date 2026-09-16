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INTERVISTE

Amorim torna sul pari con la Lazio: “La squadra non ha giocato bene”

Published

2 ore ago

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Il tecnico del Milan Ruben Amorim Lazionews.eu

Il tecnico del Milan Ruben Amorim ha concesso un’intervista ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio della gara d’esordio in Europa League contro il Benfica e parlando di rotazioni è tornato sul pareggio con la Lazio all’Olimpico.

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Le parole di Amorim

“Con la Lazio è stata semplicemente una partita che la squadra non ha giocato bene, non solo Luka (Modric ndr). Devo fare delle rotazioni, soprattutto con un giocatore di 40 anni. Ma può giocare. Devo ruotare i giocatori, ma vogliamo sicuramente vincere ogni partita”. Per la mia esperienza è impossibile essere freschi sempre con tre partite in una settimana. Stiamo cercando di far trovare la miglior forma a tutti i calciatori e quindi scegliamo in questo modo”.

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