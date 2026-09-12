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INTERVISTE

Amorim: “Contro la Lazio ci serve qualità in ogni settore del campo”

Published

1 ora ago

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Milan

Ruben Amorim ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida dell’Olimpico fra Lazio e Milan valida per la quarta giornata di Serie A 2026 2027.

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L’intervista di Amorim nel prepartita di Lazio Milan

“Penso ci serva qualità in ogni settore del campo, dobbiamo giocare bene a palla. Abbiamo la necessità di giocatori vicini, le posizioni devono essere coperte nel momento giusto, al posto giusto, anche nei movimenti senza palla. Loftus-Cheek? lo voglio essere sincero con i giocatori. So che non è molto usuale dire queste cose ai media, ma credo che debba essere pronto per essere nel match per tutta la durata della partita: deve evolvere nella maniera migliore. Ha tanta qualità e le caratteristiche per essere determinante, è un giocatore molto fisico ed ha molto da dare. Rabiot? Non è un solo giocatore da fare box to box, ha un piede educato e gli inserimenti sono molto interessanti. Può anche aiutare le sortite offensive di Loftus-Cheek e Cissè, nell’ultima gara con la Juventus c’erano compiti diversi. Può controllare il gioco con corsa e qualità”.

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5 Milan 7 3
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8 Atalanta 6 3
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