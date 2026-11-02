Amoruso: “Isaksen è totalmente migliorato”

L’ex attaccante Nicola Amoruso, in un’intervista concessa a Radio TV Serie A, ha commentato la crescita della Lazio e il lavoro svolto da Gattuso, soffermandosi in particolare sulla trasformazione di Gustav Isaksen, protagonista di un rendimento sempre più convincente.

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L’intervista a Nicola Amoruso su Gustav Isaksen e il momento della Lazio

“Un grande lavoro di Gattuso e dei suoi uomini. Uno su tutti: Isaksen. Sembra un altro giocatore, sembra Garrincha! Ho letto un’intervista in cui raccontava che, da quando ha iniziato a lavorare con uno psicologo sportivo, vive con lui. Quindi, consiglio a tutti gli altri di lavorare con uno psicologo sportivo! A parte gli scherzi, è un giocatore completamente cambiato. Gol, qualità: è un esterno vero e sta facendo davvero la differenza”.

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