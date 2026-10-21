Amoruso: “La Lazio è la vera rivelazione del campionato”

L’ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb la partita di domenica sera fra i bianconeri e la Lazio, vinta nettamente dalla squadra di Gattuso.

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Le parole di Amoruso su Juventus Lazio.

“Ero a vedere Juventus-Lazio. Sapevo che sarebbe stata la partita più difficile del campionato della Juve. La Lazio era carica, ricca di entusiasmo. Vada per il deficit di energia, ma il risultato è stato talmente dominante da parte dei biancocelesti che ha mandato la squadra in profonda crisi.

Per il gioco la Lazio è la rivelazione del campionato. Non me l’aspettavo dalla Lazio, che in tutto questo caos che si è creato questi anni una partenza sprint non era immaginabile”.

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