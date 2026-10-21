Connect with us

INTERVISTE

Amoruso: “La Lazio è la vera rivelazione del campionato”

Published

3 ore ago

on

amoruso intervista juventus lazio

L’ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso ha commentato ai microfoni di Tuttomercatoweb la partita di domenica sera fra i bianconeri e la Lazio, vinta nettamente dalla squadra di Gattuso.

LEGGI ANCHE: Spunta l’audio di Lotito: “Qui dietro c’è pure la gestione della malavita”

Le parole di Amoruso su Juventus Lazio.

“Ero a vedere Juventus-Lazio. Sapevo che sarebbe stata la partita più difficile del campionato della Juve. La Lazio era carica, ricca di entusiasmo. Vada per il deficit di energia, ma il risultato è stato talmente dominante da parte dei biancocelesti che ha mandato la squadra in profonda crisi. 

Per il gioco la Lazio è la rivelazione del campionato. Non me l’aspettavo dalla Lazio, che in tutto questo caos che si è creato questi anni una partenza sprint non era immaginabile”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 08ª 24/10/2026 · 20:45
Lazio
VS
Parma
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
0-3
Finale
Lazio
Vittoria
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 17 7
4 Milan 15 7
5 Como 14 7
6 Frosinone 13 7
7 Cagliari 13 6
8 Juventus 11 7
9 Napoli 10 7
10 Atalanta 9 7
11 Lecce 9 7
12 Sassuolo 8 7
13 Torino 7 6
14 Bologna 5 7
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Udinese 4 7
18 Genoa 4 7
19 Fiorentina 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI