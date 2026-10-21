INTERVISTE
Amoruso: “Lazio rivelazione del campionato. Lotito? Con la Reggina progetti chiari.”
L’ex calciatore Nicola Amoruso in un’intervista esclusiva a TMW ha trattato diversi temi, tra i quali ha rivelato di essere stato a vedere Juventus Lazio, definendosi sorpreso dalla grande prestazione da parte dei biancocelesti e da questo inaspettato inizio di campionato. Successivamente ha commentato anche la nuova Reggina di Lotito, con l’augurio che il presidente possa riportare la squadra calabrese dove merita. Ecco cosa ha detto.
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L’intervista di Nicola Amoruso sulla Lazio
“Ero a vedere Juventus-Lazio. Sapevo che sarebbe stata la partita più difficile del campionato della Juve. La Lazio era carica, ricca di entusiasmo. Vada per il deficit di energia, ma il risultato è stato talmente dominante da parte dei biancocelesti che ha mandato la squadra in profonda crisi”.
“Per il gioco è la rivelazione del campionato. Non me l’aspettavo dalla Lazio, che in tutto questo caos che si è creato questi anni una partenza sprint non era immaginabile”.
Amoruso su Lotito e la Reggina
“Mi sembra che si voglia fare seriamente. Lotito ha chiarito subito i progetti. Sono contento. La Reggina ha fatto troppi anni di purgatorio, è il momento di tornare dove merita”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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