INTERVISTE
Amoruso: “La Lazio non molla proprio mai, il merito è di Gattuso”
TuttoMercatoWeb riporta un’intervista realizzata all’ex attaccante Nicola Amoruso, il quale ha espresso il proprio parere sul momento della Lazio e riguardo alle prospettive della squadra biancoceleste.
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Le parole di Amoruso nell’intervista su Napoli Lazio
Il pareggio tra Napoli e Lazio ha lasciato spazio ad alcune dichiarazioni da parte di Nicola Amoruso. L’ex attaccante ha commentato il risultato, soffermandosi sull’andamento della gara e sulle prestazioni delle due squadre: “Bisogna capire se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Nel secondo tempo il Napoli è venuto fuori, non era una partita facile. Mi aspettavo di più”
Successivamente, Nicola Amoruso, ha espresso il proprio parere anche sulla Lazio di Gattuso: “Difficilmente molleranno. Giocano bene sia in casa che fuori. Poi magari dal mercato può aiutare qualche aiuto. Ma l’Inter è la più forte”
Redazione Lazionews.eu
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