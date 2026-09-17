Andreotti: “Sono malato per la Lazio. Non vado allo stadio per scelta, zero complotti”

Stefano Andreotti, figlio del più volte Presidente del Consiglio Giulio, intervistato sulle colonne di Repubblica, ha parlato del suo amore per la Lazio, della scelta dolorosa (presa in autonomia) di non andare allo stadio e dell’indagine per aggiotaggio della Procura che vede coinvolti, tra gli altri, Bisignani e Masi. Ecco le sue parole.

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Le parole di Andreotti nell’intervista sulla Lazio

“Malato per il calcio e per la Lazio. Sono tifoso della Lazio da quando ero bambino, ho 74 anni e sono abbonato da quando ne avevo 12. Quest’anno, per la prima volta, non ci siamo abbonati né io, né mio figlio e mio nipote. È stata una scelta completamente volontaria della mia famiglia: nessuno ci ha costretto e nessuno ha esercitato pressioni indebite. Ora, in base a quello che ho letto e che conosco di questo ambiente, fatico onestamente a capire qualche complotto possa esserci stato“.

Andreotti sulla protesta dei tifosi e l’indagine

“La petizione è l’apice di una contestazione che cova da tanti anni. L’ultimo episodio, poi, ha inasprito ancora di più una situazione che forse cominciava a mostrare una possibilità di uscita. Non entro nel merito della giustizia su cui peraltro ho idee che derivano anche da una certa questione familiare”.

Andreotti sul non andare allo stadio

“Per me non andare allo stadio è un sacrifico enorme. Il fatto che tantissimi miei amici siano nella stessa situazione dovrebbe far riflettere la proprietà. Io non sono un ultrà e come me ci sono migliaia di persone che hanno deciso che sarebbe auspicabile un cambiamento radicale”.

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