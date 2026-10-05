Anellucci: “Mi aspetto conferme da Gattuso e dalla Lazio”

L’agente Claudio Anellucci pensa alla ripresa della Serie A e, in questa intervista per TMW Radio, ha ammesso di essere pronto a puntare il suo gettone virtuale sulla Lazio di Gennaro Gattuso.

LEGGI ANCHE: Melli: “Questa è l’Italia, si riprende Mancini e si premia Wanna Marchi”

Le parole di Anellucci nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Mi aspetto conferme da Gattuso e dalla Lazio, perché voglio capire quanta mano c’è dell’allenatore, quanta grinta e quanti attributi già si nota. Dopo una pausa così lunga servono risposte in merito. Vediamo quanto c’è di Rino nei risultati che verranno. Nelle prime gare lo abbiamo visto. E capire se c’è un viatico importante. Mi aspetto un cambio di tendenza dal Milan, che ancora non è una squadra. Mi aspetto molto di più. E vedere il gioco spumeggiante di Amorim, anche se ritengo che in Italia abbiamo allenatori migliori e si poteva fare un esperimento diverso”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP