INTERVISTE
Anellucci: “Gattuso sta facendo un miracolo. Tutti i giocatori stanno dando il 300%”
Claudio Anellucci ha concesso un’intervista ai microfoni di TMW Radio nel corso del consueto appuntamento con Maracanà e tra gli argomenti trattati ha parlato anche della Lazio.
Leggi Anche: Manna: “Con la Lazio gara complicata, ma la reazione nella ripresa è incoraggiante”
Le parole di Anellucci sulla Lazio
Dove può arrivare la Lazio dopo questo avvio clamoroso?
“Partenza importante in un campionato dove non ci sono fenomeni. Tutte le squadre con le coppe sono in difficoltà, perché devono ancora metabolizzare il doppio impegno. Gattuso è stato molto intelligente, ha capito che ha una squadra buona ma deve tenere tutti con la testa giusta. E oggi la testa fa la differenza. Per me sta facendo un miracolo, perché tutti stanno dando il 300%.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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