INTERVISTE
Venezia, Antonelli svela: “Ci era piaciuta la squadra contro la Lazio”. Poi la scelta su Stroppa
Il ds e General Manager del Venezia, Filippo Antonelli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn, parlando dell’esonero di Stroppa e tornando sulla gara contro la Lazio.
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L’intervista di Antonelli su Venezia Lazio e su Stroppa
“L’esonero di Stroppa è stata una scelta ragionata, ci era piaciuta la squadra contro la Lazio e pensavamo che la sosta potesse farci continuare su quella strada. Con l’Atalanta abbiamo visto dei passi indietro e abbiamo preso questa decisione. Il calendario? Tutte le partite sono difficili, ora siamo concentrati sul Napoli”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
|12
|6
|6
|Como
|11
|6
|7
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|6
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|6
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|4
|6
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|Genoa
|4
|6
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|Fiorentina
|4
|6
|20
|Venezia
|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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