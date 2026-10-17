Venezia, Antonelli svela: “Ci era piaciuta la squadra contro la Lazio”. Poi la scelta su Stroppa

Il ds e General Manager del Venezia, Filippo Antonelli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn, parlando dell’esonero di Stroppa e tornando sulla gara contro la Lazio.

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L’intervista di Antonelli su Venezia Lazio e su Stroppa

“L’esonero di Stroppa è stata una scelta ragionata, ci era piaciuta la squadra contro la Lazio e pensavamo che la sosta potesse farci continuare su quella strada. Con l’Atalanta abbiamo visto dei passi indietro e abbiamo preso questa decisione. Il calendario? Tutte le partite sono difficili, ora siamo concentrati sul Napoli”.

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