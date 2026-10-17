Connect with us

INTERVISTE

Venezia, Antonelli svela: “Ci era piaciuta la squadra contro la Lazio”. Poi la scelta su Stroppa

Published

17 minuti ago

on

Antonelli intervista Stroppa Venezia Lazio

Il ds e General Manager del Venezia, Filippo Antonelli, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn, parlando dell’esonero di Stroppa e tornando sulla gara contro la Lazio.

Leggi anche: L’Ordine dei giornalisti avvia un procedimento disciplinare per Capezzone

L’intervista di Antonelli su Venezia Lazio e su Stroppa

“L’esonero di Stroppa è stata una scelta ragionata, ci era piaciuta la squadra contro la Lazio e pensavamo che la sosta potesse farci continuare su quella strada. Con l’Atalanta abbiamo visto dei passi indietro e abbiamo preso questa decisione. Il calendario? Tutte le partite sono difficili, ora siamo concentrati sul Napoli”. 

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
20 Venezia 0 6
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI